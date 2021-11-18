В ближайшее время Каменским районным судом будет принято решение об удовлетворении или отказе КДН в требовании поместить 13-летнего подростка в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей в г. Ростове-на-Дону.

Подобная мера необходима в целях защиты жизни, здоровья самого несовершеннолетнего и предупреждения его повторных правонарушений, – комментирует помощник городского прокурора Наталья Рева. — Речь идет о содержании сроком на один месяц. О том, где подросток продолжит дальнейшую учебу, пока говорить рано, но из спортивного учебного заведения, в котором он учился до этого, он будет отчислен.

Напомним, 25 октября в Каменске двое подростков 13 и 15 лет катались на автомобиле «Хендай». За рулем был старший. Парень разогнался за сотню, а в районе перекрестка ул. Ворошилова и ул. Сафонова не справился с управлением. Машина на бешеной скорости ударилась об угол частного дома. 13-летний подросток отделался ушибом и ссадинами, 15-летний водитель сегодня в травматологии. Ведется следствие.