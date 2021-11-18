Услуга предназначена для тех людей, которые не имеют возможности распечатать документ либо не зарегистрированы на «Госуслугах».

Все вакцинированные дончане, которые имеют личный кабинет на портале «Госуслуг», могут автоматически получить QR-код в электронном виде (его можно использовать в смартфоне), а также скачать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Для удобства тех, кто не зарегистрирован на «Госуслугах», МФЦ предоставляет возможность получить необходимый документ на руки. Для этого потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и медицинский полис.