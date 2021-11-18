Бумажные сертификаты о вакцинации можно получить в МФЦ
Услуга предназначена для тех людей, которые не имеют возможности распечатать документ либо не зарегистрированы на «Госуслугах».
Все вакцинированные дончане, которые имеют личный кабинет на портале «Госуслуг», могут автоматически получить QR-код в электронном виде (его можно использовать в смартфоне), а также скачать и распечатать сертификат о вакцинации от коронавируса. Для удобства тех, кто не зарегистрирован на «Госуслугах», МФЦ предоставляет возможность получить необходимый документ на руки. Для этого потребуется паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, СНИЛС и медицинский полис.