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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе откроется новый ковидный госпиталь

В Каменском районе откроется новый ковидный госпиталь
Фото: glubokiy.info.

здоровье

В Каменском районе откроется новый ковидный госпиталь

Опубликовано

Госпиталь рассчитан на 50 коек и располагается на базе детского отделения центральной районной больницы в п. Глубоком. 

Ориентировочно 1 декабря в ЦРБ Каменского района откроется ковидный госпиталь второго типа, иными словами — без реанимационного отделения, в котором будут принимать пациентов легкой и среднетяжелой степени заболевания непосредственно из Каменского района. Необходимость развертывания медицинской ковидной точки обусловлена крайней загруженностью каменского госпиталя, который обычно принимал пациентов из района. На данном этапе в госпитальных помещениях ЦРБ проводятся ремонтные работы. 16 ноября началась установка кислородных подводок — 70% коек будут обеспечены кислородом. 

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