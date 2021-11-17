Госпиталь рассчитан на 50 коек и располагается на базе детского отделения центральной районной больницы в п. Глубоком.

Ориентировочно 1 декабря в ЦРБ Каменского района откроется ковидный госпиталь второго типа, иными словами — без реанимационного отделения, в котором будут принимать пациентов легкой и среднетяжелой степени заболевания непосредственно из Каменского района. Необходимость развертывания медицинской ковидной точки обусловлена крайней загруженностью каменского госпиталя, который обычно принимал пациентов из района. На данном этапе в госпитальных помещениях ЦРБ проводятся ремонтные работы. 16 ноября началась установка кислородных подводок — 70% коек будут обеспечены кислородом.