17 ноября в 13.20 возникло очередное возгорание на участке, граничащем с закрытым городским полигоном ТКО.

Сотрудники каменского Управления ГО и ЧС оперативно приступили к тушению пожара. При помощи бульдозера, который предоставил региональный оператор ООО «Экострой-Дон», горящие участки мусора рассекли на пять участков. Пламя сбивали и из пожарной машины.

По информации начальника Управления Юрия Плотникова, угрозы распространения пламени нет.

