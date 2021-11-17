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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске загорелась свалка рядом с мусорным полигоном

В Каменске загорелась свалка рядом с мусорным полигоном

происшествия

В Каменске загорелась свалка рядом с мусорным полигоном

Опубликовано

17 ноября в 13.20 возникло очередное возгорание на участке, граничащем с закрытым городским полигоном ТКО. 

Сотрудники каменского Управления ГО и ЧС оперативно приступили к тушению пожара. При помощи бульдозера, который предоставил региональный оператор ООО «Экострой-Дон», горящие участки мусора рассекли на пять участков. Пламя сбивали и из пожарной машины.
По информации начальника Управления Юрия Плотникова, угрозы распространения пламени нет.
 

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Автор: 17.11.2021
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