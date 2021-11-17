На заседании 17 ноября вторым заместителем председателя городской думы – главы города избран депутат Евгений Батраков.

10 ноября на данную должность депутаты предложили две кандидатуры — Евгения Батракова и Владимира Фарафонова. Второй кандидат направил письмо в думу с просьбой о самоотводе. В итоге на пленарном заседании коллеги единогласно проголосовали за Евгения Батракова.

— Благодарю вас за оказанное доверие, — обратился депутат к коллегам. — Надеюсь, что сегодняшнее назначение — это не просто формальное событие, а очередной шаг в построении конструктивной работы депутатского корпуса и администрации в интересах наших избирателей.

Не буду скрывать, что для меня это новый опыт, но обещаю, что приложу максимум усилий для того, чтобы соответствовать должности заместителя главы города и его обязанностям. Я уверен, что период, когда мы притирались и заявляли о себе в думе, давно прошел. Совместно с депутатским корпусом и администрацией мы сможем показать эффективную и продуктивную работу на благо нашего города.