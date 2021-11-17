В ходе капитального ремонта дороги в пер. Садовом уровень проезжей части и тротуаров оказался почти на полметра выше прежнего.

В итоге съезды с дороги ко многим дворам оказался под крутым углом, и людям пришлось самим строить подъезды и спуски ко дворам, чтобы машины не цеплялись днищем.

Кроме того, справа от нового тротуара в районе дома № 19 получилась яма. Лиховчане опасаются, что там после дождя и таяния снега будет собираться вода, которая может повредить газовую трубу, проходящую в этом месте под землей.

Также претензии лиховчан касаются ширины проезжей части и тротуара. По мнению людей, газонную часть можно было сделать поуже, а саму дорогу пошире, чтобы автобусы могли без проблем заезжать в пер. Садовый и машинам было где разъехаться.

Меж тем, директор ООО «Каменскавтодор» Светлана Урывская заверила корреспондента «ПИКа» в том, что все работы выполнялись строго по проекту.

Подробнее о дорожной проблеме в Лиховском читайте в свежем номере «ПИКа» от 17 ноября.