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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новая дорога создала жителям Лиховского большие неудобства

Новая дорога создала жителям Лиховского большие неудобства
Фото: Виктория Костовская, «ПИК».

транспорт

Новая дорога создала жителям Лиховского большие неудобства

Опубликовано

В ходе капитального ремонта дороги в пер. Садовом уровень проезжей части и тротуаров оказался почти на полметра выше прежнего.

В итоге съезды с дороги ко многим дворам оказался под крутым углом, и людям пришлось самим строить подъезды и спуски ко дворам, чтобы машины не цеплялись днищем.
Кроме того, справа от нового тротуара в районе дома № 19 получилась яма. Лиховчане опасаются, что там после дождя и таяния снега будет собираться вода, которая может повредить газовую трубу, проходящую в этом месте под землей.
Также претензии лиховчан касаются ширины проезжей части и тротуара. По мнению людей, газонную часть можно было сделать поуже, а саму дорогу пошире, чтобы автобусы могли без проблем заезжать в пер. Садовый и машинам было где разъехаться.
Меж тем, директор ООО «Каменскавтодор» Светлана Урывская заверила корреспондента «ПИКа» в том, что все работы выполнялись строго по проекту.
Подробнее о дорожной проблеме в Лиховском читайте в свежем номере «ПИКа» от 17 ноября.

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Автор: 17.11.2021
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