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Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 ноября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 46-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Снести или заменить! Каменчане мечтали, чтобы Василий Голубев увидел нашу катастрофу с канализацией на Ворошилова, но основной темой нынешнего визита губернатора стало благоустройство Каменска. Зато злополучный фонтан на глаза главы региона попался. /2-3
- Депутаты пытались решить мусорный вопрос. Заседание в думе на эту тему было долгим и бурным, а речи главы Шевченко снимали на телефон. /4-5
- Попытка обуздать батарею. Жильцы одного каменского дома, устав от жары и бешеных платежек от «Теплосетей», поставили себе регулятор. Что из этого вышло. /8-9
- Расписание автобусов по городу. График движения пассажирского транспорта с изменениями. /14-15
- Сломали Радонежского на Лысой горе. В октябре в хуторе Масалове на горе каменский предприниматель установил памятник одному из самых почитаемых православных святых Сергию Радонежскому. Статуя простояла на вершине Лысой горы меньше месяца. /6
- Дальнейшую судьбу подростка решит суд. Каменского подростка, катавшегося на автомобиле деда, могут закрыть на месяц в специальном центре для сложных подростков. Также парня ждет отчисление из учебного учреждения. /7
- Во двор заползаем на пузе. Лиховчанам, проживающим вдоль капитально отремонтированной дороги, приходится в буквальном смысле разгребать проблемы, которые им организовали дорожники. /9
- Гимназия откладывается лет на пять. Капитальный ремонт каменской гимназии № 12 когда-нибудь случится. Официальный ответ каменчане получили из администрации Каменска, после того как обратились с этим вопросом на прямую линию к президенту. /10
- Прощай, наличка? На прошлой неделе в Каменске закрыли три банкомата самой крупной банковской сети в районе центрального городского рынка. Теперь, чтобы снять наличные или положить деньги на карту, нужно идти непосредственно в отделение банка и выстаивать там в очередях. /10
- Опасное наследство от ковида. Волна за волной захлестывает мир новая коронавирусная инфекция. И ладно бы тяжелый недуг исчезал после выздоровления. Ковид, помимо осложнений, подобно разорвавшейся бомбе, несет за собой шлейф последствий, затрагивающих все жизненно важные системы организма. О постковидном синдроме, нюансах его протекания и лечении в интервью «ПИКу» рассказала невролог городской больницы № 1 Наталья Переверзева. /12-13
- Мусор прячет надежнее времени. Катакомбная тема в силу недостаточности информации многими воспринимается как одна большая легенда. Но есть факты, в которых не приходится сомневаться — например, старинное городище в западной части города и рыгинские пещеры… /22-23