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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 ноября

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 ноября

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 46-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Снести или заменить! Каменчане мечтали, чтобы Василий Голубев увидел нашу катастрофу с канализацией на Ворошилова, но основной темой нынешнего визита губернатора стало благоустройство Каменска. Зато злополучный фонтан на глаза главы региона попался. /2-3
  • Депутаты пытались решить мусорный вопрос. Заседание в думе на эту тему было долгим и бурным, а речи главы Шевченко снимали на телефон. /4-5
  • Попытка обуздать батарею. Жильцы одного каменского дома, устав от жары и бешеных платежек от «Теплосетей», поставили себе регулятор. Что из этого вышло. /8-9
  • Расписание автобусов по городу. График движения пассажирского транспорта с изменениями. /14-15
  • Сломали Радонежского на Лысой горе. В октябре в хуторе Масалове на горе каменский предприниматель установил памятник одному из самых почитаемых православных святых Сергию Радонежскому. Статуя простояла на вершине Лысой горы меньше месяца. /6
  • Дальнейшую судьбу подростка решит суд. Каменского подростка, катавшегося на автомобиле деда, могут закрыть на месяц в специальном центре для сложных подростков. Также парня ждет отчисление из учебного учреждения. /7
  • Во двор заползаем на пузе. Лиховчанам, проживающим вдоль капитально отремонтированной дороги, приходится в буквальном смысле разгребать проблемы, которые им организовали дорожники. /9
  • Гимназия откладывается лет на пять. Капитальный ремонт каменской гимназии № 12 когда-нибудь случится. Официальный ответ каменчане получили из администрации Каменска, после того как обратились с этим вопросом на прямую линию к президенту. /10
  • Прощай, наличка? На прошлой неделе в Каменске закрыли три банкомата самой крупной банковской сети в районе центрального городского рынка. Теперь, чтобы снять наличные или положить деньги на карту, нужно идти непосредственно в отделение банка и выстаивать там в очередях. /10
  • Опасное наследство от ковида. Волна за волной захлестывает мир новая коронавирусная инфекция. И ладно бы тяжелый недуг исчезал после выздоровления. Ковид, помимо осложнений, подобно разорвавшейся бомбе, несет за собой шлейф последствий, затрагивающих все жизненно важные системы организма. О постковидном синдроме, нюансах его протекания и лечении в интервью «ПИКу» рассказала невролог городской больницы № 1 Наталья Переверзева. /12-13
  • Мусор прячет надежнее времени. Катакомбная тема в силу недостаточности информации многими воспринимается как одна большая легенда. Но есть факты, в которых не приходится сомневаться — например, старинное городище в западной части города и рыгинские пещеры… /22-23

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 17 ноября

Автор: 17.11.2021
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