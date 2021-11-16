Подрядчика, который продолжает строительство водовода, администрация планирует искать в следующем году.

Согласно отчету главы администрации города Владимира Шевченко о работе в текущем году, в мае принято решение расторгнуть муниципальный контракт по строительству новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского с подрядной организацией ООО «АЭМ Ростов» в связи с невыполнением подрядной организацией условий подписанного соглашения.

Разработана «Дорожная карта» по завершению строительства данного объекта, в соответствии с которой выделены средства местного бюджета в размере 820 тыс. рублей на обследование сетей с целью установления фактически выполненных объемов работ, а также соответствия построенной части объекта проектной документации. После завершения данных работ будет произведен перерасчет стоимости завершения работ с последующим получением положительного заключения государственной экспертизы. В 2022 году запланировано проведение электронного аукциона, по результатам которого будет определена подрядная организация на выполнение работ по строительству объекта. Плановая дата окончания строительства объекта – 20.12.2023.

Напомним, для обеспечения граждан качественной питьевой водой в рамках проекта «Чистая вода» протяженность новых линий основного и резервного водоводов мкр. Лиховского составляет 31,4 км.