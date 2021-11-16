Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Вакцинированным не требуется изоляция после контакта с больными

В Каменске можно записаться на прививку от ковида

здоровье

Вакцинированным не требуется изоляция после контакта с больными

Опубликовано

Роспотребнадзор изменил некоторые коронавирусные требования, которые вступают в силу с 17 ноября. 

Теперь люди, которые вакцинировались в течение последних шести месяцев или переболели коронавирусом в течение такого же срока, не обязаны соблюдать самоизоляцию после контакта с больным. Но при одном условии: если у них нет симптомов заболевания. Остальные граждане, контактировавшие с больным COVID-19, должны соблюдать изоляцию две недели (14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления). 

Новое постановление начнет действовать с 17 ноября. Что касается других изменений, то к ним относятся новые сроки доставки материалов для анализа на коронавирус — он должен составлять не более 24 часов с момента отбора. Брать анализ на COVID-19 у контактировавших с заболевшим предполагается на 10-12 день от последнего контакта.  

Напомним, правительство внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах. Если документы будут приняты, то с 1 февраля посещение массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли будет разрешено только с QR-кодом о прививке либо с документом, подтверждающим, что человек переболел коронавирусом или имеет медотвода от вакцинации.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

Автор: 09.11.2021
Реклама
Реклама

Популярное

После визита губернатора каменский фонтан выдраили

власть

После визита губернатора каменский фонтан выдраили

А каменчане пожелали, чтобы губернатор увидел коллектор

власть

А каменчане пожелали, чтобы губернатор увидел коллектор

В Каменск с рабочим визитом прибыл губернатор Василий Голубев

власть

В Каменск с рабочим визитом прибыл губернатор Василий Голубев

В аварии недалеко от Каменска серьезно пострадали два человека

происшествия

Авария с эвакуатором на трассе в Ростовской области попала на видео

В Каменске сожгли новый мусорный контейнер

ЖКХ

В Каменске сожгли новый мусорный контейнер

Реклама
Вверх