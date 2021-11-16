Роспотребнадзор изменил некоторые коронавирусные требования, которые вступают в силу с 17 ноября.

Теперь люди, которые вакцинировались в течение последних шести месяцев или переболели коронавирусом в течение такого же срока, не обязаны соблюдать самоизоляцию после контакта с больным. Но при одном условии: если у них нет симптомов заболевания. Остальные граждане, контактировавшие с больным COVID-19, должны соблюдать изоляцию две недели (14 календарных дней со дня последнего контакта с больным или до выздоровления).

Новое постановление начнет действовать с 17 ноября. Что касается других изменений, то к ним относятся новые сроки доставки материалов для анализа на коронавирус — он должен составлять не более 24 часов с момента отбора. Брать анализ на COVID-19 у контактировавших с заболевшим предполагается на 10-12 день от последнего контакта.

Напомним, правительство внесло в Государственную думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах. Если документы будут приняты, то с 1 февраля посещение массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли будет разрешено только с QR-кодом о прививке либо с документом, подтверждающим, что человек переболел коронавирусом или имеет медотвода от вакцинации.