В общей сложности в следующем году россиянам предстоит отдыхать 119 дней, включая праздники и выходные дни.

Продолжительным в 2022 году будут новогодние праздники, которые стартуют с 31 декабря, а закончатся 9 января. В честь мужского праздника нерабочим будет только один день – 23 февраля. Отмечать женский день в марте придется три дня – 6, 7 и 8 марта.

Майские праздники принесут еще неделю отдыха: с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. В июне выходные дни продлятся с 11 по 13 число. Также нерабочими будут 4, 5 и 6 ноября.