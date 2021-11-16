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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России утвержден производственный календарь на 2022 год

В России утвержден производственный календарь на 2022 год

общество

В России утвержден производственный календарь на 2022 год

Опубликовано

В общей сложности в следующем году россиянам предстоит отдыхать 119 дней, включая праздники и выходные дни.

Продолжительным в 2022 году будут новогодние праздники, которые стартуют с 31 декабря, а закончатся 9 января. В честь мужского праздника нерабочим будет только один день – 23 февраля. Отмечать женский день в марте придется три дня – 6, 7 и 8 марта.
Майские праздники принесут еще неделю отдыха: с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. В июне выходные дни продлятся с 11 по 13 число. Также нерабочими будут 4, 5 и 6 ноября.

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