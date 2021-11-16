На реконструкцию старинного культурного объекта необходимо 360 млн руб.

В июне этого года каменчанин Д. Николаевский дозвонился на прямую линию президента РФ В. Путина и задал вопрос о судьбе каменской гимназии. Вопрос спустился в местные органы власти. В ответном письме за подписью главы администрации города В. Шевченко сказано, что проектно-сметная документация на капремонт гимназии была разработана еще в 2019 году за счет средств областного и местного бюджета и получено положительное заключение государственной экспертизы. «Реализация мероприятия «Капитальный ремонт здания МБОУ гимназия № 12 г. Каменска» планируется в 2024-2026 гг.

Здание построено в начале прошлого века, в нем изначально располагалась женская гимназия станицы Каменской. В Гражданскую войну гимназия на какое-то время сменила свое назначение и стала госпиталем. Но затем образовательный статус этим стенам вернулся на долгие годы.

В 2013 году из-за трещин в стенах и проседания грунта под историческим зданием был приостановлен образовательный процесс, а все занятия переведены в помещение советской постройки.