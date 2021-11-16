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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске назвали сроки капитального ремонта гимназии

В Каменске назвали сроки капитального ремонта гимназии
Гимназия № 12. Фото: АО «ПИК», Сергей Труфанов, 2014 год.

образование

В Каменске назвали сроки капитального ремонта гимназии

Опубликовано

На реконструкцию старинного культурного объекта необходимо 360 млн руб.

В июне этого года каменчанин Д. Николаевский дозвонился на прямую линию президента РФ В. Путина и задал вопрос о судьбе каменской гимназии. Вопрос спустился в местные органы власти. В ответном письме за подписью главы администрации города В. Шевченко сказано, что проектно-сметная документация на капремонт гимназии была разработана еще в 2019 году за счет средств областного и местного бюджета и получено положительное заключение государственной экспертизы. «Реализация мероприятия «Капитальный ремонт здания МБОУ гимназия № 12 г. Каменска» планируется в 2024-2026 гг.
Здание построено в начале прошлого века, в нем изначально располагалась женская гимназия станицы Каменской. В Гражданскую войну гимназия на какое-то время сменила свое назначение и стала госпиталем. Но затем образовательный статус этим стенам вернулся на долгие годы.
В 2013 году из-за трещин в стенах и проседания грунта под историческим зданием был приостановлен образовательный процесс, а все занятия переведены в помещение советской постройки.

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