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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе заработала новая водонапорная башня

В Каменском районе заработала новая водонапорная башня

ЖКХ

В Каменском районе заработала новая водонапорная башня

Фото предоставил Д. Звягин.

В Каменском районе заработала новая водонапорная башня

Опубликовано

Ее установили в х. Груцинове на прошлой неделе.

Об этом сообщил в «ПИК» замглавы администрации Каменского района по вопросам жизнеобеспечения Денис Звягин. Самое проблематичное было — обваловать территорию вокруг новой башни, то есть укрепить ее основание.
Напомним, установка и запуск ее в работу завершился 9 ноября. Необходимость установки башни возникла несколько лет назад: одна из двух имеющихся проржавела, начала течь, из-за чего подача воды в подворья осуществлялась только из второй.

– Сейчас новая башня уже полноценно работает, и проблем с водоснабжением в Груцинове нет, – заверил «ПИК» Д. Звягин.

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