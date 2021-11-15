Ее установили в х. Груцинове на прошлой неделе.

Об этом сообщил в «ПИК» замглавы администрации Каменского района по вопросам жизнеобеспечения Денис Звягин. Самое проблематичное было — обваловать территорию вокруг новой башни, то есть укрепить ее основание.

Напомним, установка и запуск ее в работу завершился 9 ноября. Необходимость установки башни возникла несколько лет назад: одна из двух имеющихся проржавела, начала течь, из-за чего подача воды в подворья осуществлялась только из второй.

– Сейчас новая башня уже полноценно работает, и проблем с водоснабжением в Груцинове нет, – заверил «ПИК» Д. Звягин.