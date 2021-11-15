Согласно изменениям в КоАП, которые предлагает Минюст, штрафы на некоторые нарушения Правил дорожного движения в 2022 году могут вырасти в три и более раз.

В частности, наказание на повторное управление автомобиля с тонировкой, а также за езду с нечитаемыми номерами вырастет с 500 до 5000 руб. или запретом управлять машиной в течение трех месяцев.

Штраф за езду в пьяном виде с ребенком в салоне вырастет с 30 до 50 тыс. руб. либо лишением прав на срок до трех лет. В три раза — с 1 тыс. до 3 тыс. руб. — вырастет штраф за стоянку вне специально отведенных «карманов».

Кроме того, предлагается ввести ряд новых штрафов:

за опасное вождение (до 3 тыс. руб.),

за мойку автомобиля на газоне (до 3 тыс. руб. или предупреждение),

за сброс мусора из машины (до 3 тыс. руб.),

за систематическое, три и более раз, нарушение ПДД (до 30 тыс. руб. или лишение прав до 1,5 лет).

Интересно также и то, что за неоднократный отказ остановить машину по требованию полиции во время погони (если это создало угрозу жизни или здоровью людей) предлагают штрафовать на 40 тыс. руб. (было 500 руб.) или лишать прав управления автомобилем на срок до трех лет.