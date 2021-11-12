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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске сожгли новый мусорный контейнер

Видео представлено зам. генерального директора ООО «Экстрой-Дон» К. Гурьевой.

ЖКХ

В Каменске сожгли новый мусорный контейнер

Опубликовано

Около двух недель назад с контейнерной площадки в пер. Станционном, напротив дома № 50, пропал пластиковый контейнер.

Местным жителям не оставалось ничего другого, как оставлять мусор прямо на земле. «Может, его украли?» — предположила председатель местного квартального комитета Светлана Кононова. Но были и сомнения: неужели каменчане одичали до такой степени, чтобы воровать мусорки, пусть и новые?!
Чтобы выяснить судьбу контейнера, установленного на этой площадке менее года назад, «ПИК» обратился к заместителю гендиректора регионального оператора ООО «Экострой-Дон» Клавдии Гурьевой. Руководитель пояснила, что контейнер на самом деле сожгли. В доказательство предоставила видео, снятое работниками компании, которая занимается вывозом ТКО.

В ближайшее время контейнер установим, — пообещала К. Гурьева.

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