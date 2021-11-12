12 ноября в 9.00 правительственный кортеж свернул с трассы М4 «Дон» в Каменск.

Согласно повестке дня губернатор проводит осмотр автомобильных дорог после замены асфальтового покрытия на улице Ворошилова (от переулка Коммунистический до улицы Сафонова), на проспекте Карла Маркса и улице Героев Пионеров.

Планируется также осмотр контейнерных площадок и мусорных баков, расположенных вдоль автомобильных дорог.

Кортеж уже проехал на набережную Донца, чтобы оценить благоустройство.

Завершится визит совещанием в администрации города, которое будет посвящено обсуждению вопросов, связанных с благоустройством территории Каменска.

С докладом «О благоустройстве общественных территорий и контейнерных площадок для накопления ТКО в г. Каменске-Шахтинском» выступит М. Солоницин – министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

О выполнении работ по ремонту автодорожной сети доложит В. Гойда – первый заместитель министра транспорта Ростовской области.

О санитарном состоянии Каменска отчитается глава администрации В. Шевченко.

По сообщению пресс-службы правительства РО по работе и содержанию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, министерством финансов Ростовской области неоднократно, с июля текущего финансового года, направлялись замечания по расчетам и документам, обосновывающим потребность в средствах на обустройство твердого покрытия контейнерных площадок. По состоянию на 11 ноября 2021 г. администрацией Каменска не устранены замечания и не представлены откорректированные документы.