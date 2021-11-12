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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

После визита губернатора каменский фонтан выдраили

После визита губернатора каменский фонтан выдраили
Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области.

власть

После визита губернатора каменский фонтан выдраили

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Очевидно, власти города не ожидали, что в ходе визита в Каменск 12 ноября губернатор Василий Голубев пожелает прогуляться по центральной аллее и увидит наш грязный и ободранный фонтан.

— Такой фонтан просто бельмо в глазу. Ну сделайте его, чтобы он был удобен для детей, для взрослых, — так прокомментировал увиденное губернатор и поручил главе администрации Владимиру Шевченко либо отремонтировать нынешний фонтан, либо либо построить новый, современный. Буквально через 20 минут к фонтану вышли работники ДК Гагарина и… стали его чистить.

Кроме того, губернатор проинспектировал центральный проспект и сказал, что его благоустройство необходимо продолжить — привести в порядок деревья и газоны. Тем более что работы там будет не так много — протяженность аллеи всего 1,2 км.

Также глава региона пообещал выделить городу из областной казны 18,7 млн руб. на обустройство 155 контейнерных площадок.

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