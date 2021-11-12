Утром 12 ноября корреспонденту «ПИКа» удалось застать кортеж губернатора региона на центральном проспекте Каменска.

Глава администрации города Владимир Шевченко и первый заместитель Сергей Сухарев организовали областным гостям экскурсию по проспекту. Близ площади Труда глава региона пообщался с каменчанами и узнал их отношение к качеству благоустройства города.

Затем кортеж проследовал на набережную. В. Шевченко рассказал о дальнейших планах по благоустройству набережной. В частности, он пояснил, что в низине — слева от проспекта — планируется обустроить зоны отдыха с велодорожками, а также освещенные арки на тротуарах.

— А что это за камни там внизу? — поинтересовался губернатор у главы В. Шевченко. Тот пояснил, что эти инсталляции появились еще в 80-х годах прошлого века, и оставят их или нет, пока не решено.

Отметим, поездка губернатора по Каменску прошла, впрочем, как и всегда, в быстром темпе. Буквально за полтора часа он осмотрел отремонтированные в этом году дороги на улицах Героев Пионеров, Ворошилова и на пр. Карла Маркса, а также наведался во двор дома № 18а на пр. Карла Маркса, чтобы проверить изменения. Мусорную площадку привели в порядок и оборудовали новыми контейнерами (пока единственными в своем роде в городе) после визита В. Голубева в конце марта этого года. Впрочем, недавно эта площадка попала на первую полосу «ПИКа» по причине того, что была завалена мусором по маковку из-за несогласованности действий коммунальных служб. Но в это утро мусорка, естественно, сверкала чистотой, а новомодные контейнеры были пустыми.

Добавим, что вместе в губернатором в поездке по городу участвовали представители подрядных организаций, выполнявших дорожные ремонты — ООО «Каменскавтодор», АО «Октябрьское ДРСУ», а также министр ЖКХ региона Михаил Солоницин и первый замминистра транспорта Ростовской области Василий Гойда.

Меж тем каменчане оперативно начали комментировать новости о визите высокого гостя в наш город, и одно из наиболее частых пожеланий — обратить внимание В. Голубева на катастрофическую ситуацию с канализационным коллектором, особенно на ул. Ворошилова.

Увы, в официальной повестке этого визита, коллектор не значился.