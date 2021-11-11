Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске собирают информацию о жительницах города в военные годы

В Каменске собирают информацию о жительницах города в военные годы

общество

В Каменске собирают информацию о жительницах города в военные годы

Опубликовано

Каменский Совет ветеранов собирается издать книгу «Дорога памяти. Война в женских судьбах Каменска».

Реализация проекта стала возможной благодаря выигранному ранее президентскому гранту. Общественная организация собирает фото, документы, истории о каменчанках, в чьих судьбах нашли отражение военные события любого периода (сама была участницей боевых действий, ждала с войны мужа, брата или сына, в годы Великой Отечественной войны была ребенком, работала в тылу и т.д.).
Все предоставленные фотографии и документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Материалы можно принести в Совет ветеранов по адресу: пр. К. Маркса, 28, в Центр общественных объединений «Диалог», ПН-ПТ с 9.00 до 14.00 часов, тел: 7-52-55.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

Автор: 09.11.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В аварии недалеко от Каменска серьезно пострадали два человека

происшествия

В аварии недалеко от Каменска серьезно пострадали два человека

В каменской ЦГБ открыли калитки в больничный двор

общество

В каменской ЦГБ открыли калитки в больничный двор

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

В аварии недалеко от Каменска серьезно пострадали два человека

происшествия

Авария с эвакуатором на трассе в Ростовской области попала на видео

Каменские автобусы возвращаются к полному графику работы

транспорт

Каменские автобусы возвращаются к полному графику работы

Реклама
Вверх