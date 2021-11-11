Каменский Совет ветеранов собирается издать книгу «Дорога памяти. Война в женских судьбах Каменска».

Реализация проекта стала возможной благодаря выигранному ранее президентскому гранту. Общественная организация собирает фото, документы, истории о каменчанках, в чьих судьбах нашли отражение военные события любого периода (сама была участницей боевых действий, ждала с войны мужа, брата или сына, в годы Великой Отечественной войны была ребенком, работала в тылу и т.д.).

Все предоставленные фотографии и документы будут отсканированы и возвращены владельцам. Материалы можно принести в Совет ветеранов по адресу: пр. К. Маркса, 28, в Центр общественных объединений «Диалог», ПН-ПТ с 9.00 до 14.00 часов, тел: 7-52-55.