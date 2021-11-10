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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Госдума одобрила отмену обязательного техосмотра

Штрафы за нарушение техосмотра возросли

транспорт

Госдума одобрила отмену обязательного техосмотра

Опубликовано

9 ноября в первом чтении Госдума приняла закон об отмене обязательного прохождении техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, используемых только в личных целях.

Теперь техосмотр будет необходим при смене владельца, изменении конструкции авто или замене основных агрегатов. Однако обязанность водителя транспортного средства перед выездом проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние сохраняется вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

Такси, личного транспорта, используемого в служебных целях, автобусов и грузовых машин это послабление не коснется. Они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр.

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