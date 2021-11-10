9 ноября в первом чтении Госдума приняла закон об отмене обязательного прохождении техосмотра для мотоциклов и легковых автомобилей, используемых только в личных целях.

Теперь техосмотр будет необходим при смене владельца, изменении конструкции авто или замене основных агрегатов. Однако обязанность водителя транспортного средства перед выездом проверить и в пути обеспечить его исправное техническое состояние сохраняется вне зависимости от факта прохождения технического осмотра.

Такси, личного транспорта, используемого в служебных целях, автобусов и грузовых машин это послабление не коснется. Они, как и прежде, будут обязаны проходить техосмотр.