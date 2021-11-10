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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Авария с эвакуатором на трассе в Ростовской области попала на видео

происшествия

Авария с эвакуатором на трассе в Ростовской области попала на видео

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По официальной предварительной версии, ДТП спровоцировал грузовик, выехавший на встречную полосу.

Напомним, авария произошла 9 ноября в 16.09 на 343-м км автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. Водитель (1985 г.р.) управлял автомобилем «Мерседес Бенц».

По информации УГИБДД по Ростовской области, эвакуатор при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21093. В «девятке» находился 19-летний водитель и 35-летний пассажир. Еще одним участником аварии стал автомобиль «Рено Дастер», который следовал за ВАЗом. За рулем «Рено» был мужчина 1975 года рождения.

Авария с эвакуатором на трассе в Ростовской области попала на видео

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что водитель ВАЗа в тяжелом состоянии сейчас находится в реанимации каменской ЦГБ, пассажир — в отделении травматологии, его состояние медики оценивают как средней тяжести.

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