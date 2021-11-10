По официальной предварительной версии, ДТП спровоцировал грузовик, выехавший на встречную полосу.

Напомним, авария произошла 9 ноября в 16.09 на 343-м км автодороги Волгоград – Каменск-Шахтинский – граница с Украиной. Водитель (1985 г.р.) управлял автомобилем «Мерседес Бенц».

По информации УГИБДД по Ростовской области, эвакуатор при повороте налево не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-21093. В «девятке» находился 19-летний водитель и 35-летний пассажир. Еще одним участником аварии стал автомобиль «Рено Дастер», который следовал за ВАЗом. За рулем «Рено» был мужчина 1975 года рождения.

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что водитель ВАЗа в тяжелом состоянии сейчас находится в реанимации каменской ЦГБ, пассажир — в отделении травматологии, его состояние медики оценивают как средней тяжести.