Срок действия обновленного медицинского документа о вакцинации против COVID-19 остался прежним и рассчитан на один год. Он доступен на двух языках – русском и английском.

Новый сертификат в электронном и бумажном виде доступен с 8 ноября на портале «Госуслуг». Он будет создаваться автоматически, не позднее чем через три дня после вакцинации. В документе укажут данные об обладателе, прививке, ревакцинации, наличии противопоказаний и сведения о перенесенном COVID-19. Предусмотрено место для QR-кода. Остается добавить, что сертификаты, оформленные ранее, будут автоматически изменены в необходимый формат на портале «Госуслуг» до 1 марта 2022 года.