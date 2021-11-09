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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменском районе поставили новую водонапорную башню

В Каменском районе поставили новую водонапорную башню
Фото предоставлено Д. Звягиным.

ЖКХ

В Каменском районе поставили новую водонапорную башню

Опубликовано

9 ноября в х. Груцинове установили водонапорную башню.

Фундамент для этой башни был подготовлен еще в конце августа. Для улучшения эксплуатационных показателей будущей конструкции в фундамент добавили специальные минеральные и органические вещества. 

Однако устанавливать башню сразу было нельзя — фундаменту нужно отстояться несколько месяцев. По словам замглавы Каменского района по вопросам жизнеобспечения Дениса Звягина, курировавшего процесс установки объекта, в других хуторах водонапорные башни по мере износа также будут менять. Планы на следующий год уже есть.

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