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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Рост тарифов ЖКХ поставили в рамки

Ростовская область заняла 63-е место по оплате коммуналки

общество

Рост тарифов ЖКХ поставили в рамки

Опубликовано

С 1 июля 2022 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Ростовской области разрешено повышать максимум на 3,8%.

Соответствующий процент роста указан в распоряжении Правительства РФ от 30 октября 2021 года*.
По сравнению с другими регионами страны, это не очень высокий показатель. Например, в Краснодарском крае предельный индекс роста тарифов ЖКХ составляет 4,2%, в Адыгее — 4,6%, в Москве — 6,3%. Больше всего тарифы подрастут в Чеченской республике. Там индекс роста составит 6,5%.
Отметим, будущее повышение окажется почти таким же, как и в текущем году. В Каменске в 2021 году тарифы выросли на 4%.

*Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 г. № 3073-р.

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