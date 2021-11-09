С 1 июля 2022 года тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Ростовской области разрешено повышать максимум на 3,8%.

Соответствующий процент роста указан в распоряжении Правительства РФ от 30 октября 2021 года*.

По сравнению с другими регионами страны, это не очень высокий показатель. Например, в Краснодарском крае предельный индекс роста тарифов ЖКХ составляет 4,2%, в Адыгее — 4,6%, в Москве — 6,3%. Больше всего тарифы подрастут в Чеченской республике. Там индекс роста составит 6,5%.

Отметим, будущее повышение окажется почти таким же, как и в текущем году. В Каменске в 2021 году тарифы выросли на 4%.

*Распоряжение Правительства РФ от 30.10.2021 г. № 3073-р.