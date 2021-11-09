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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 45-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Парк для двоих. Два каменских пассажирских предприятия — городское и районное — пытаются выйти из кризисной ситуации, объединившись географически. Что от этого будет нам, пассажирам? »2-3
  • Перетоп… твою налево! Тем, кто греет батареи в каменских домах, не нравится, когда жильцы пытаются ограничить их жаркие услуги. /4-5
  • Кто кому подчиняется в каменской полиции. Кадровый вопрос в свете наступающего праздника 10 ноября. /6
  • Сахарный, но зло. Каменский доктор о болезни, которая ширит свои ряды. »8-9
  • Каменчане голосуют против локдауна. Ограничения сняли, в ковидном госпитале лечатся больше ста каменчан, только каждый третий в городе за лок-даун, а в России начали действовать новые сертификаты о вакцинации. «ПИК» об итогах прошедшей ковидной недели. /3
  • Уголовное дело на 15-летнего школьника. Подростка будут судить за опасную шутку. /7
  • Как у Гришки Мелехова нос откусили. В одном из предыдущих номеров мы начали разговор о том, как встречали звезд отечественного кино в нашем городе. Они, на наше везенье, появлялись здесь часто, и поскольку об их пребывании в Каменске сохранились многочисленные воспоминания, то мы, естественно, не смогли пройти мимо этой темы. Продолжаем. /16, 17
  • Две недели, и клиент«готов». Подсчитано, что в прошлом году каменчане пострадали от рук финансовых аферистов на 32 млн рублей. И вот недавно опять житель города перевел мошенникам почти 200 тысяч рублей. /7

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября

Автор: 09.11.2021
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