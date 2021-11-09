анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 10 ноября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 45-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Парк для двоих. Два каменских пассажирских предприятия — городское и районное — пытаются выйти из кризисной ситуации, объединившись географически. Что от этого будет нам, пассажирам? »2-3
- Перетоп… твою налево! Тем, кто греет батареи в каменских домах, не нравится, когда жильцы пытаются ограничить их жаркие услуги. /4-5
- Кто кому подчиняется в каменской полиции. Кадровый вопрос в свете наступающего праздника 10 ноября. /6
- Сахарный, но зло. Каменский доктор о болезни, которая ширит свои ряды. »8-9
- Каменчане голосуют против локдауна. Ограничения сняли, в ковидном госпитале лечатся больше ста каменчан, только каждый третий в городе за лок-даун, а в России начали действовать новые сертификаты о вакцинации. «ПИК» об итогах прошедшей ковидной недели. /3
- Уголовное дело на 15-летнего школьника. Подростка будут судить за опасную шутку. /7
- Как у Гришки Мелехова нос откусили. В одном из предыдущих номеров мы начали разговор о том, как встречали звезд отечественного кино в нашем городе. Они, на наше везенье, появлялись здесь часто, и поскольку об их пребывании в Каменске сохранились многочисленные воспоминания, то мы, естественно, не смогли пройти мимо этой темы. Продолжаем. /16, 17
- Две недели, и клиент«готов». Подсчитано, что в прошлом году каменчане пострадали от рук финансовых аферистов на 32 млн рублей. И вот недавно опять житель города перевел мошенникам почти 200 тысяч рублей. /7