По данным Росстата, количество умерших от ковида пациентов на Дону в сентябре этого года выросло на 526%.

По данным Росстата, в сентябре 2021 года в Ростовской области умерло 1742 человека с подтвержденным коронавирусом. Для сравнения, в сентябре 2020 года эта цифра составляла 331 чел. При этом коронавирус был выявлен у 1740 человек, у двух пациентов диагноз остался под вопросом. В 2020 году коронавирус был подтвержден у 318 человек, не идентифицирован – у 13 человек.

Таким образом, в сентябре этого года донской регион по показателю смертности от коронавируса опередила только Москва (1978 чел.), численность населения которой в несколько раз больше.