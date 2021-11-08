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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В каменской ЦГБ открыли калитки в больничный двор

В каменской ЦГБ открыли калитки в больничный двор

общество

В каменской ЦГБ открыли калитки в больничный двор

В каменской ЦГБ открыли калитки в больничный двор

Опубликовано

Утром 8 ноября горожане обнаружили, что на территорию городской больницы можно зайти не только через центральный вход, но и через две калитки со стороны ул. Красной и пер. Садового.

Осмелимся предположить, что решение открыть боковые входы на территорию ЦГБ помогли неоднократные обращения горожан через газету «ПИК».
Дело в том, что в течение долгого времени пройти к больнице и поликлинике можно было только через центральные ворота. Чтобы попасть в больничный двор со стороны ул. Красной, людям приходилось обходить забор по проезжей части, рискуя попасть под колеса автомобилей.
Оставившие свои машины на узкой парковке в пер. Садовом опять же топали по проезжей части к центральному входу (тротуаров там нет). Теперь можно заходить через боковую калитку возле роддома.

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