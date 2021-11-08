Утром 8 ноября горожане обнаружили, что на территорию городской больницы можно зайти не только через центральный вход, но и через две калитки со стороны ул. Красной и пер. Садового.

Осмелимся предположить, что решение открыть боковые входы на территорию ЦГБ помогли неоднократные обращения горожан через газету «ПИК».

Дело в том, что в течение долгого времени пройти к больнице и поликлинике можно было только через центральные ворота. Чтобы попасть в больничный двор со стороны ул. Красной, людям приходилось обходить забор по проезжей части, рискуя попасть под колеса автомобилей.

Оставившие свои машины на узкой парковке в пер. Садовом опять же топали по проезжей части к центральному входу (тротуаров там нет). Теперь можно заходить через боковую калитку возле роддома.