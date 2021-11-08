Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Срок действия QR-кода на «Госуслугах» изменился из-за технического сбоя

Новую прописку можно получить вне очереди

власть

Срок действия QR-кода на «Госуслугах» изменился из-за технического сбоя

Срок действия QR-кода на «Госуслугах» изменился из-за технического сбоя

Опубликовано

На данный момент портал «Госуслуги» работает в штатном режиме. QR-коды восстанавливаются, а срок их действия остается прежним в течение года.

8 ноября утром пользователи «Госуслуг» отметили, что срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации, сократился на полгода – с года до шести месяцев. Также некоторые пользователи испытывали трудности при попытке войти в мобильное приложение портала.
По информации Минцифры РФ, QR-коды будут действительны в течение года. Об этом сообщают РИА Новости. А произошедшие изменения были вызваны техническими работами на портале «Госуслуг».

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике власть

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 ноября

Автор: 03.11.2021
Реклама
Реклама

Популярное

Общественный транспорт Каменска обрабатывают из-за коронавируса

транспорт

Районные автобусы переедут в Каменск

В Каменском районе сменился руководитель ПАТП

транспорт

В Каменском районе сменился руководитель ПАТП

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 ноября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 ноября

Плюс один случай коронавируса в Донецке

здоровье

На Дону зафиксирован новый рекорд по суточной заболеваемости ковидом – 649 человек

В Ростовской области отменяется локдаун

власть

В Ростовской области отменяется локдаун

Реклама
Вверх