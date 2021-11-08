На данный момент портал «Госуслуги» работает в штатном режиме. QR-коды восстанавливаются, а срок их действия остается прежним в течение года.

8 ноября утром пользователи «Госуслуг» отметили, что срок действия QR-кодов, полученных после вакцинации, сократился на полгода – с года до шести месяцев. Также некоторые пользователи испытывали трудности при попытке войти в мобильное приложение портала.

По информации Минцифры РФ, QR-коды будут действительны в течение года. Об этом сообщают РИА Новости. А произошедшие изменения были вызваны техническими работами на портале «Госуслуг».