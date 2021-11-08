С 9 ноября по полному расписанию начнут ходить автобусы по маршрутам №№ 25 и 5, следующие до мкр. Заводского. Также к прежнему расписанию вернулся автобус № 18.

Со следующего понедельника, 15 ноября, в связи с началом второй учебной четверти начнет ходить автобус № 115 до мкр. Лиховского. Об этом «ПИКу» сообщил директор ОАО «Каменское ПАТП» Геннадий Ермольченко.

Что касается дачных рейсов №№ 12, 13 и 17, то из-за ковидных ограничений для людей старше 65 лет автобусы по этим маршрутам будут ходить, как и в начале ноября, — через день.

Полное расписание всех городских маршрутов будет опубликовано в следующем номере газеты «ПИК» от 17 ноября.