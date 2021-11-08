По состоянию на 8 ноября 1679 человек приняли участие в опросе «ПИКа» на тему: «Нужно ли продлевать нерабочие дни в Ростовской области».

Введение ограничительных мер перед ноябрьскими праздниками каменчане восприняли по-разному. В период локдауна в соцсетях не утихали споры о том, продлят ли власти вынужденный отдых или нет. Мнения горожан существенно разделились.

Так, 34% жителей Каменска хотели бы продления ограничений, следует из опроса «ПИКа». А это практический каждый третий участник опроса.

65,28% проголосовали против продления нерабочих дней в Ростовской области.

Примечательно, что мнения каменчан практически совпали с нашими соседями – в большинстве своем ростовчане также категорически против продолжения локдауна. Как следует из опроса портала Superjob, за такое решение проголосовали 59% опрошенных. За то, чтобы не работать, свое «да» высказал каждый пятый житель областной столицы (21%). Особенно ратовала за локдаун молодежь до 24 лет (29%).

Кстати, первые позиции в голосовании за локдаун среди городов-миллионников занял Волгоград (34%) и Омск (33% опрошенных). В Москве продлить нерабочие дни хотели бы 27% респондентов, в Санкт-Петербурге – 23%.