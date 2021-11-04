С 8 ноября в регионе возобновят работу торговые комплексы, фитнес-центры, спортзалы, ледовые катки, бассейны, солярии, косметические, массажные, СПА-салоны, парикмахерские, бани, сауны и букмекерские конторы, а стоматологические и ветеринарные клиники начнут оказывать услуги в полном объеме.

Соответствующее постановление подписал губернатор Василий Голубев сегодня, 4 ноября.

По данным правительства региона, зрительные залы кинотеатров разрешено заполнять наполовину, а фитнес-центры, спортзалы и катки — из расчета 4 кв. м на человека, бассейны – 10 кв. м на человека, аквапарки – 5 кв. м зеркала воды на посетителя.

Кроме того, теперь при посещении всех этих учреждений людям старше 18 лет следует предоставлять сертификат о вакцинации либо справку о перенесенном коронавирусе. ПЦР-тест из перечня документов исключен. Доступ граждан, не имеющих QR-кода или справки, возможен только через обособленный вход.