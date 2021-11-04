По данным Роспотребнадзора по состоянию на 4 ноября число подтвержденных случаев заболевания ковидом за весь период достигло в Ростовской области 158 650 тыс. человек.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки число инфицированных коронавирусом увеличилось на 649 человек. Скончались 25 человек с COVID-19: 13 женщин от 52 до 90 лет, и 12 мужчин от 37 до 92 лет. За весь период пандемии на Дону погибли 7860 человек, выздоровели 134 279 человека. В лидерах по количеству заболевших Ростов, Таганрог, Шахты и Волгодонск.

Напомним, по состоянию на 1 ноября по данным ЦГБ общее количество зарегистрированных с диагнозом новая коронавирусная инфекция в Каменске составило 8 374 человека.

С похолоданием в Ростовской области увеличилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. По данным областного Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен на 29,4%. Об этом сообщает Дон24. За последнюю неделю в регионе зарегистрировано более 24,3 тысячи случаев заболевания.