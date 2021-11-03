Каменск выделяют среди донских городов как один из самых активных участников Всероссийской переписи населения.

Замруководителя «Росстата» Павел Смелов сообщил, что более 63% россиян уже приняли участие во Всероссийской переписи населения, это порядка 90 млн человек.

«В связи с введением ограничительных мер во всех субъектах РФ у нас произошел ежедневный прирост переписавшихся на платформе «Госуслуг». Поэтому мы приняли решение о продлении с 8 по 14 ноября онлайн-переписи, чтобы дать людям дополнительную неделю для прохождения переписи», — сказал П. Смелов.

Ранее самостоятельную перепись на «Госуслугах» планировалось завершить 8 ноября, а до 14 ноября переписывать население должны были переписчики. Как уточнили в «Росстате», на данный момент на портале «Госуслуг» информацию о себе сообщает каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения.

Отметим, по состоянию на 2 ноября во Всероссийской переписи населения участие приняли 57% жителей Ростовской области (около 2,4 млн человек), сообщает управление информационной политики правительства региона. Через интернет с помощью «Госуслуг» в переписи поучаствовали 530 тыс. человек.

Города, в которых перепись идет значительными темпами: Батайск, где за две недели в переписи приняли участие почти 55% жителей, Волгодонск и Каменск-Шахтинский.

P.S. Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022 года.