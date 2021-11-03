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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Районные автобусы переедут в Каменск

Общественный транспорт Каменска обрабатывают из-за коронавируса

транспорт

Районные автобусы переедут в Каменск

Опубликовано

В скором времени автобусы «Глубокинского ПАТП», которые оправляются в хутора и станицы Каменского района из Каменска, будут находиться на стоянке на территории «Каменского ПАТП» на ул. Освобождения.

Сделано это будет для экономии расходов на топливо. Также переедет в Каменск и офис районного ПАТП. Автобусы, чей маршрут следования начинается в пос. Глубоком, например №№ 121 и 123, будут храниться по-прежнему на территории районного автотранспортного предприятия. Об этом «ПИКу» сообщил директор МУП «Глубокинское ПАТП» Ваган Аванесян.

Подробнее о том, какие еще изменения грядут на этом предприятии, читайте в следующем номере «ПИКа» от 10 ноября.

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Автор: 03.11.2021
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