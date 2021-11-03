анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 3 ноября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 44-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Не рубите, мужики… В лесу родилась елочка. А находчивый мужичок решил всех перехитрить, нарубив новогоднего зеленого товара сильно заранее. Так Новый год для него наступил! Персонально и уже в октябре. »2-3
- Расписание автобусов по городу и району. Изменился график движения транспорта в нерабочие и выходные дни. »6-7,9
- Пропавшую бабушку искали пять дней. К сожалению, нашли ее рыбаки… /6
- Кто с детства грызть не хочет… У того потом зубов не будет, и челюсть упадет. Консультируют детские стоматологи. /10-11
- У центрального рынка прививают каждый день. Введенные в регионе ограничения пока не повлияли на количество заболевших. Только за эту неделю вирус подцепили 322 человека. Ковидный госпиталь в Каменске заполнен на 100%, увеличилось число попавших туда каменчан. Мобильная бригада у рынка ежедневно вакцинирует от ковида и гриппа. «ПИК» подводит итоги прошедшей недели. /3
- Переписали более трети каменчан. В Каменске продолжается Всероссийская перепись населения. До 8 ноября еще можно переписаться дистанционно, но каменчане же предпочитают традиционный способ анкетирования. Пока насчитали порядка 40 тыс. горожан. /4
- В Каменске штрафуют за костры и дебоши. Поплатиться рублем придется горожанам, которые жгут сухостой, торгуют и расклеивают рекламу вопреки правилам и законам. /4
- Сим-карты могут заблокировать. Штрафы и пени по кредитам для переболевших ковидом начислять не будут, а представители бизнеса рискуют остаться без связи, если не зарегистрируют корпоративные номера. Публикуем обновления федерального законодательства, которые вступили в силу уже в ноябре. /5
- Как москвичи казаков искали. Известный журналист и автор Youtube-канала «Редакция» Алексей Пивоваров снял новый выпуск программы, посвященный казакам. Называется коротко «КазакИ и казАки» с подтекстом: едем искать настоящих казаков на Дон и Кубань. /8
- Чего мы не знаем о таинственных рыгинских пещерах. После публикации статей о древнем городе, бывшем когда-то на территории хутора Рыгина (ныне поглощен Каменском), читатели просят продолжить тему… /12, 13
- Безопасен ли творог и кефир для детей. «Роскачество» провело исследование творога и кефира для детей и заявило, что все образцы являются безопасными. /14
- Встали в позу? Не сачковать! С понижением градуса за окном многие люди предпочитают минимизировать телодвижения, ограничиваясь маршрутом от дома до работы и обратно. Но тем, кто не хочет к следующей весне выкатиться на улицу колобком, надо — надо! — держать себя в тонусе. Какой вид движений предпочесть — так, чтобы никакого вреда, окромя пользы? Рассмотрим несколько вариантов. /20, 21