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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Юные спортсмены привезли в Каменск полный комплект медалей по карате

Юные спортсмены привезли в Каменск полный комплект медалей по карате

спорт

Юные спортсмены привезли в Каменск полный комплект медалей по карате

Юные спортсмены привезли в Каменск полный комплект медалей по карате

Опубликовано

24 октября спортсмены из клуба «Тори» приняли участие в первенстве Ростовской области по олимпийскому каратэ.

Мероприятие проходило в Ростове. Побороться за победу собрались более 500 юных спортсменов из Ростова, Сальска, Новочеркасска, Шахт, Каменска, Старой Станицы, ст. Вешенской и др. Спарринги проходили в возрастных категориях: 8-9, 10-11, 14-15 и 16-17 лет. Клуб «Тори» представили 11 юных каратистов. По итогам состязаний золото завоевала каменчанка Диана Буценко, она же стала обладательницей второго места. Бронзовыми призерами стали Ксения Асеева, Сергей Шаповалов из Каменска, Павел Бочаров из х. Старая Станица. Поединки на высоком профессиональном уровне провели Никита Василик (кат. 10-11 лет), Егор Бурмистров (кат. 14-15 лет). Но, к сожалению, удача была не на их стороне, они остановились в шаге от медали. Остается добавить, что Диана Буценко прошла отбор на Первенство России, которое состоится в декабре в Санкт-Петербург.

Тренер ребят Александр Кравченко поздравляет победителей соревнований и желает тем, кто не занял место на пьедестале не отчаиваться, а упорно тренироваться.

  • Юные спортсмены привезли в Каменск полный комплект медалей по карате
  • Юные спортсмены привезли в Каменск полный комплект медалей по карате
  • Юные спортсмены привезли в Каменск полный комплект медалей по карате
  • Юные спортсмены привезли в Каменск полный комплект медалей по карате
  • Юные спортсмены привезли в Каменск полный комплект медалей по карате
  • Юные спортсмены привезли в Каменск полный комплект медалей по карате
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