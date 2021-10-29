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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске появится криптокабина

Каменское МФЦ расширил спектр услуг для юридических лиц

общество

В Каменске появится криптокабина

Опубликовано

Новшество будет установлено в многофункциональном центре.

Губернатор В. Голубев подписал распоряжение о выделении более 8,5 млн рублей на приобретение муниципалитетами криптобиокабин, — сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Эти программно-технические комплексы будут установлены в МФЦ и предназначены для получения биометрических данных и предоставления услуг по выдаче загранпаспортов нового поколения.

Бюджетные ассигнования получат шесть муниципалитетов: города Азов, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты и Сальский район. 

Отметим, в Ростове, Таганроге, Волгодонске, Новочеркасске и Батайске комплексы уже работают или находятся в процессе пуско-наладки и будут запущены в ближайшее время.

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