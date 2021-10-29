общество
В Каменске появится криптокабина
Новшество будет установлено в многофункциональном центре.
Губернатор В. Голубев подписал распоряжение о выделении более 8,5 млн рублей на приобретение муниципалитетами криптобиокабин, — сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Эти программно-технические комплексы будут установлены в МФЦ и предназначены для получения биометрических данных и предоставления услуг по выдаче загранпаспортов нового поколения.
Бюджетные ассигнования получат шесть муниципалитетов: города Азов, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты и Сальский район.
Отметим, в Ростове, Таганроге, Волгодонске, Новочеркасске и Батайске комплексы уже работают или находятся в процессе пуско-наладки и будут запущены в ближайшее время.