Новшество будет установлено в многофункциональном центре.

Губернатор В. Голубев подписал распоряжение о выделении более 8,5 млн рублей на приобретение муниципалитетами криптобиокабин, — сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Эти программно-технические комплексы будут установлены в МФЦ и предназначены для получения биометрических данных и предоставления услуг по выдаче загранпаспортов нового поколения.

Бюджетные ассигнования получат шесть муниципалитетов: города Азов, Гуково, Каменск-Шахтинский, Новошахтинск, Шахты и Сальский район.

Отметим, в Ростове, Таганроге, Волгодонске, Новочеркасске и Батайске комплексы уже работают или находятся в процессе пуско-наладки и будут запущены в ближайшее время.