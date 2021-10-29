В Каменске переписалась треть населения
Каменчане отдают предпочтение традиционному способу — через переписные пункты или на дому, дождавшись переписчика.
Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно.
По данным начальника отдела экономики администрации города Евгения Дронова, на 29 октября в Каменске подписалось около 30% каменчан.
Напомним, переписаться можно несколькими способами:
- в переписном пункте (центральный расположен в МФЦ в пер. Астаховском, 84а);
- на сайте «Госуслуги» онлайн (до 8 ноября);
- на дому — переписчик одет в синие шарф и жилет, при себе будет иметь планшет, удостоверение и сумку.