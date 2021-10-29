Каменчане отдают предпочтение традиционному способу — через переписные пункты или на дому, дождавшись переписчика.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно.

По данным начальника отдела экономики администрации города Евгения Дронова, на 29 октября в Каменске подписалось около 30% каменчан.

Напомним, переписаться можно несколькими способами: