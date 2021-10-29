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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске переписалась треть населения

В Заводском переписчики пошли по квартирам

общество

В Каменске переписалась треть населения

В Каменске переписалась треть населения

Опубликовано

Каменчане отдают предпочтение традиционному способу — через переписные пункты или на дому, дождавшись переписчика.

Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября включительно.
По данным начальника отдела экономики администрации города Евгения Дронова, на 29 октября в Каменске подписалось около 30% каменчан.
Напомним, переписаться можно несколькими способами:

  • в переписном пункте (центральный расположен в МФЦ в пер. Астаховском, 84а);
  • на сайте «Госуслуги» онлайн (до 8 ноября);
  • на дому — переписчик одет в синие шарф и жилет, при себе будет иметь планшет, удостоверение и сумку.

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