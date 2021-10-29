29 октября отмечается день рождения ВЛКСМ — Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи.

Этой организации уже не существует 30 лет, но многие, рожденные в СССР и побывавшие в ее рядах, вспоминают комсомол с ностальгией, а праздник продолжают отмечать и поныне.

Молодежная организация была создана 29 октября 1918 года на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи, только именовалась она иначе: Российский коммунистический союз молодежи (РКСМ). Чуть позже в название внесли изменения: в 1924 году организации было присвоено имя Ленина, в 1926-м слово «российский» заменили на «всесоюзный». В итоге получился ВЛКСМ — Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи.

Это была первая в мире коммунистическая молодежная организация, которая была призвана воспитывать и всесторонне развивать подрастающее поколение в духе коммунизма, активно вовлекать молодежь в жизнь страны. Комсомольцы активно участвовали в коллективизации, ударных стройках, движениях и сыграли не последнюю роль в победе над фашизмом в 1941-1945 годах: во время Великой Отечественной войны три с половиной тысячи членов ВЛКСМ получили звания Героев Советского Союза.

Напомним, принимали в комсомольские ряды в возрасте от 14 до 28 лет. И не просто так. Нужно было иметь хорошие оценки, назубок знать устав ВЛКСМ, важные даты, имена лидеров организации. А выгнать из комсомола могли за хулиганство, плохую успеваемость, пьянство и т. д. Обязательными были комсомольские собрания. Атрибуты ВЛКСМ — комсомольский билет и значок.

С распадом СССР история ВЛКСМ закончилась: 27 сентября 1991 года XXII чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил историческую роль комсомола исчерпанной и заявил о самороспуске организации. За 73 года существования через ее ряды прошло более 160 миллионов человек всех наций и народностей СССР.