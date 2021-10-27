транспорт
В Каменске в нерабочие дни меняется расписание автобусов
С четверга, 28 октября, общественный транспорт в Каменске начнет ходить по сокращенному графику.
Как пояснил «ПИКу» директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко, этот график будет действовать до конца периода нерабочих дней. Однако, точной даты, с которой автобусы вернутся к прежнему расписанию, пока он назвать не смог.
Маршрут № 5
28, 29 октября и с 1 по 3 ноября
От комбината: 6.30 7.30 16.30
От машзавода: 5.35 7.00 8.00 17.00
30, 31 октября и с 4 ноября
От комбината: 17.25 19.20
От машзавода: 5.35 17.45
Маршрут № 25
С 28 октября
От хлебозавода: 7.00 7.40 9.05 10.10 11.40 13.40 15.30 18.10 19.00 20.20
От машзавода: 6.10 6.40 7.40 8.20 9.40 10.50 12.20 14.20 16.10 17.45 18.40 19.40 20.50
Примечание: рейсы на 6.00 и 17.05 выполняются от автовокзала до машзавода. Рейсы на 6.10, 6.40 и 16.10 выполняются от машзавода до автовокзала.
Маршрут № 115
С 30 октября ежедневно
От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 8.06 11.45 13.02 18.06
От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.52 10.48 16.06 19.30
От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.40 9.20 13.05 19.16
От АЗС мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.55 8.48 9.36 11.48 13.18 14.46 17.09 19.32 20.30
От центра мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 7.05 9.00 10.00 12.00 13.30 15.06 17.19 19.43 20.40
Маршрут № 8
С 1 ноября
От магазина «Нефтяник»: 7.23 8.14 9.04 10.30 11.15 12.08 12.58
От ж/д вокзала: 7.47 8.38 10.00 10.50 11.42 12.33
Маршрут № 10
С 28 октября ежедневно
От ДК Гагарина: 6.10 7.40 12.25 14.25 17.20
От пос. Октябрьского: 6.58 8.30 13.17 15.05 18.07
От водокачки: 6.45 8.17 15.15 18.17
Рейсы на водокачку от ДК Гагарина: 6.10 7.40 14.24 17.20
Примечание: рейс на 6.58 от пос. Октябрьского будет выполняться с заездом в пос. Южный и на комбинат, время отправления с Южного — 7.18.
Рейс на 17.20 от ДК Гагарина будет выполняться с заездом на комбинат и в пос. Южный.
Маршрут № 18
С 1 по 3 ноября
От автовокзала: 5.55 6.30 7.10 7.50 8.26 10.31 11.55 12.20 13.20 14.22 14.51 15.39 16.06 16.41 17.20 17.42 18.33
От комбината: 6.30 7.10 7.45 8.25 9.00 9.26 10.00 11.05 12.55 13.51 15.00 15.20 16.10 16.40 17.15 17.51 18.16 19.30
30, 31 октября и с 4 ноября
От автовокзала: 6.58 8.00 9.00 10.00 11.40 12.40 13.40 16.20 17.23 18.20
От комбината: 7.30 8.30 9.30 11.10 12.10 13.10 14.10 16.50 17.50 19.30
Маршрут № 12
С 28 октября через день
От ж/д вокзала: 7.35 17.05
От с/т «Надежда»: 8.16 17.47
От лесхоза: 8.26 17.57
Маршрут № 13
С 28 октября через день
От автовокзала: 10.45 13.21
От с/т «Геолог»: 11.35 14.19
Маршрут № 17
С 28 октября через день
От автовокзала: 9.00 15.15
От с/т «Химик»: 9.47 16.00
Маршрут № 15
С 1 по 3 ноября
От автовокзала: 5.28 6.24 7.20 8.21 9.20 10.49 15.00 16.02 16.55 17.49 18.46
От комбината: 5.57 6.53 7.50 8.50 10.20 14.30 15.30 16.29 17.22 18.20 19.17 (до узла связи).
В остальные дни
От автовокзала: 5.28 6.24 7.20 8.21 9.20 11.00 12.01 12.59 13.57 16.49 17.48 18.46
От комбината: 5.57 6.53 7.50 8.50 10.30 11.30 12.30 13.29 17.20 18.20 19.17 (до узла связи)
Маршрут № 14
С 30 октября
От Южного: 7.15, 8.40, 10.30, 16.45, 18.20
От ж.д: 7.40, 9.15, 15.45, 17.15
От садов: 8.25, 10.00, 16.30
Маршрут № 24д
С 30 октября
От автовокзала: 7.25 9.20 10.25 11.25 12.50
От пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 10.55 12.10 13.20