С четверга, 28 октября, общественный транспорт в Каменске начнет ходить по сокращенному графику.

Как пояснил «ПИКу» директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко, этот график будет действовать до конца периода нерабочих дней. Однако, точной даты, с которой автобусы вернутся к прежнему расписанию, пока он назвать не смог.

Маршрут № 5

28, 29 октября и с 1 по 3 ноября

От комбината: 6.30 7.30 16.30

От машзавода: 5.35 7.00 8.00 17.00

30, 31 октября и с 4 ноября

От комбината: 17.25 19.20

От машзавода: 5.35 17.45

Маршрут № 25

С 28 октября

От хлебозавода: 7.00 7.40 9.05 10.10 11.40 13.40 15.30 18.10 19.00 20.20

От машзавода: 6.10 6.40 7.40 8.20 9.40 10.50 12.20 14.20 16.10 17.45 18.40 19.40 20.50

Примечание: рейсы на 6.00 и 17.05 выполняются от автовокзала до машзавода. Рейсы на 6.10, 6.40 и 16.10 выполняются от машзавода до автовокзала.

Маршрут № 115

С 30 октября ежедневно

От ж/д вокзала (Каменск) до Локомотивного: 5.15 8.06 11.45 13.02 18.06

От ж/д вокзала (Каменск) до АЗС: 6.52 10.48 16.06 19.30

От Локомотивного до ж/д вокзала (Каменск): 6.40 9.20 13.05 19.16

От АЗС мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 6.55 8.48 9.36 11.48 13.18 14.46 17.09 19.32 20.30

От центра мкр. Лиховского до ж/д вокзала (Каменск): 7.05 9.00 10.00 12.00 13.30 15.06 17.19 19.43 20.40

Маршрут № 8

С 1 ноября

От магазина «Нефтяник»: 7.23 8.14 9.04 10.30 11.15 12.08 12.58

От ж/д вокзала: 7.47 8.38 10.00 10.50 11.42 12.33

Маршрут № 10

С 28 октября ежедневно

От ДК Гагарина: 6.10 7.40 12.25 14.25 17.20

От пос. Октябрьского: 6.58 8.30 13.17 15.05 18.07

От водокачки: 6.45 8.17 15.15 18.17

Рейсы на водокачку от ДК Гагарина: 6.10 7.40 14.24 17.20

Примечание: рейс на 6.58 от пос. Октябрьского будет выполняться с заездом в пос. Южный и на комбинат, время отправления с Южного — 7.18.

Рейс на 17.20 от ДК Гагарина будет выполняться с заездом на комбинат и в пос. Южный.

Маршрут № 18

С 1 по 3 ноября

От автовокзала: 5.55 6.30 7.10 7.50 8.26 10.31 11.55 12.20 13.20 14.22 14.51 15.39 16.06 16.41 17.20 17.42 18.33

От комбината: 6.30 7.10 7.45 8.25 9.00 9.26 10.00 11.05 12.55 13.51 15.00 15.20 16.10 16.40 17.15 17.51 18.16 19.30

30, 31 октября и с 4 ноября

От автовокзала: 6.58 8.00 9.00 10.00 11.40 12.40 13.40 16.20 17.23 18.20

От комбината: 7.30 8.30 9.30 11.10 12.10 13.10 14.10 16.50 17.50 19.30

Маршрут № 12

С 28 октября через день

От ж/д вокзала: 7.35 17.05

От с/т «Надежда»: 8.16 17.47

От лесхоза: 8.26 17.57

Маршрут № 13

С 28 октября через день

От автовокзала: 10.45 13.21

От с/т «Геолог»: 11.35 14.19

Маршрут № 17

С 28 октября через день

От автовокзала: 9.00 15.15

От с/т «Химик»: 9.47 16.00

Маршрут № 15

С 1 по 3 ноября

От автовокзала: 5.28 6.24 7.20 8.21 9.20 10.49 15.00 16.02 16.55 17.49 18.46

От комбината: 5.57 6.53 7.50 8.50 10.20 14.30 15.30 16.29 17.22 18.20 19.17 (до узла связи).

В остальные дни

От автовокзала: 5.28 6.24 7.20 8.21 9.20 11.00 12.01 12.59 13.57 16.49 17.48 18.46

От комбината: 5.57 6.53 7.50 8.50 10.30 11.30 12.30 13.29 17.20 18.20 19.17 (до узла связи)

Маршрут № 14

С 30 октября

От Южного: 7.15, 8.40, 10.30, 16.45, 18.20

От ж.д: 7.40, 9.15, 15.45, 17.15

От садов: 8.25, 10.00, 16.30

Маршрут № 24д

С 30 октября

От автовокзала: 7.25 9.20 10.25 11.25 12.50

От пос. Южного: 7.00 8.30 10.00 10.55 12.10 13.20