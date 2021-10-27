С 28 октября вводятся дополнительные ограничения по Ростовской области.

Официально с 30 октября по 7 ноября включительно в Ростовской области установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

Промтовары не работают

С 28 октября по 7 ноября на Дону прекратят работу непродовольственные магазины, за исключением точек, торгующих товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи.

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

к постановлению

Правительства

Ростовской области

от 05.04.2020 № 272 «Приложение № 6к постановлениюПравительстваРостовской областиот 05.04.2020 № 272 ПЕРЕЧЕНЬ

непродовольственных товаров первой необходимости 1. Детские товары (код ОКПД: 13.92.24.120; 13.99.19.122; 14.19.1; 14.19.2; 14.31.10.131 – 14.31.10.139; 15.20.11.130; 17.22.12; 20.42.14.130; 15.20.12.130 – 15.20.12.132; 15.20.12.139; 15.20.13.170 – 15.20.13.174; 15.20.13.179; 15.20.14.140). 2. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства (код ОКПД: 21.20.24.130 – 21.20.24.133; 21.20.24.140 – 21.20.24.170). 3. Инструменты и оборудование медицинские (код ОКПД: 32.50.1 – 32.50.50). 4. Туалетные принадлежности (код ОКПД: 20.42.14; 20.42.14.130; 20.42.14.140; 20.42.15; 20.42.15.110; 20.42.15.120; 20.42.15.130; 20.42.15.131 – 20.42.15.133; 20.42.15.140 – 20.42.15.145; 20.42.15.150; 20.42.16.110; 20.42.18.110 – 20.42.18.190; 20.42.19.110 – 20.42.19.130). 5. Изделия хозяйственные санитарно-гигиенические (код ОКПД: 17.22.1; 17.22.11; 17.22.11.110 – 17.22.11.140; 17.22.12.110 – 17.22.12.130; 13.99.19.121; 13.99.19.122; 13.99.19.129 – 13.99.19.131). 6. Бытовая химия (код ОКПД: 20.41.3). 7. Щетка зубная, щетка для волос. 8. Спички, коробок. 9. Свечи. 10. Бутылочка для кормления. 11. Соска-пустышка. 12. Бензин автомобильный. 13. Дизельное топливо. 14. Сжиженный природный газ. 15. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты). 16. Печатная продукция средств массовой информации. 17. Табак и табачные изделия (код ОКПД: 12.00.11; 12.00.19). 18. Посадочный материал, семена, саженцы, садово-огородная техника и инвентарь, удобрения, средства защиты растений. Примечание. Коды ОКПД приведены в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).

Кафе — только на вынос

С 21.00 до 06.00 предприятия общепита не будут принимать посетителей, но смогут осуществлять доставку либо работать на вынос.

В баню и бассейн нельзя

С 28 октября по 7 ноября полностью запрещена работа СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, букмекерских контор и тотализаторов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий.



Только стрижка

Что касается парикмахерских, то там будут оказывать услуги только по стрижке волос.

Временно приостановится прием посетителей в ветеринарных и стоматологических клиниках, за исключением оказания экстренной помощи.

Дети дома

С 30 октября по 7 ноября прекращают свою работу школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания.

До 30 ноября прекращают работу кружки и секции для детей до 18 лет. Это ограничение теперь распространено на все организации, занимающиеся дополнительными образовательными программами.

60+ без прививки — домой

Ограничительные меры по самоизоляции теперь распространяются на людей в возрасте 65+ и 60+. Работодатели должны перевести таких сотрудников на дистанционную работу, — но! — за исключением тех, кто вакцинирован от коронавируса либо переболел и имеет справку об антителах.

Стоп зрелища

В Ростовской области отменяются зрелищно-развлекательные мероприятия, а также приостанавливается работа ярмарок, за исключением продовольственных.

В помещениях ЗАГС во время свадебной церемонии допускается присутствие не более 8 человек (за исключением близких родственников).

До 500 человек сокращено максимально допустимое число зрителей, с участием которых могут проводиться спортивные мероприятия профессиональных игровых команд.

По-прежнему сохраняется 50-процентная заполняемость залов, при этом у зрителей должен быть один из трех медицинских документов: ПЦР-тест, сертификат о вакцинации либо документ о том, что переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Эти же документы потребуются для посещения торговых центров, библиотек и концертных организаций.