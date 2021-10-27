власть
На Дону закрывают непродовольственные магазины, салоны, кинотеатры
С 28 октября вводятся дополнительные ограничения по Ростовской области.
Официально с 30 октября по 7 ноября включительно в Ростовской области установлены нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Промтовары не работают
С 28 октября по 7 ноября на Дону прекратят работу непродовольственные магазины, за исключением точек, торгующих товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи.
Кафе — только на вынос
С 21.00 до 06.00 предприятия общепита не будут принимать посетителей, но смогут осуществлять доставку либо работать на вынос.
В баню и бассейн нельзя
С 28 октября по 7 ноября полностью запрещена работа СПА, массажных и косметических салонов, соляриев, бань, саун, букмекерских контор и тотализаторов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, спортзалов, бассейнов, аквапарков, ледовых катков, боулингов, аттракционов, цирков, кинотеатров и кинозалов, домов культуры, выставок и иных мест досуговых, культурных, выставочных, просветительских мероприятий.
Только стрижка
Что касается парикмахерских, то там будут оказывать услуги только по стрижке волос.
Временно приостановится прием посетителей в ветеринарных и стоматологических клиниках, за исключением оказания экстренной помощи.
Дети дома
С 30 октября по 7 ноября прекращают свою работу школьные оздоровительные лагеря дневного пребывания.
До 30 ноября прекращают работу кружки и секции для детей до 18 лет. Это ограничение теперь распространено на все организации, занимающиеся дополнительными образовательными программами.
60+ без прививки — домой
Ограничительные меры по самоизоляции теперь распространяются на людей в возрасте 65+ и 60+. Работодатели должны перевести таких сотрудников на дистанционную работу, — но! — за исключением тех, кто вакцинирован от коронавируса либо переболел и имеет справку об антителах.
Стоп зрелища
В Ростовской области отменяются зрелищно-развлекательные мероприятия, а также приостанавливается работа ярмарок, за исключением продовольственных.
В помещениях ЗАГС во время свадебной церемонии допускается присутствие не более 8 человек (за исключением близких родственников).
До 500 человек сокращено максимально допустимое число зрителей, с участием которых могут проводиться спортивные мероприятия профессиональных игровых команд.
По-прежнему сохраняется 50-процентная заполняемость залов, при этом у зрителей должен быть один из трех медицинских документов: ПЦР-тест, сертификат о вакцинации либо документ о том, что переболел ковидом в течение последних шести месяцев. Эти же документы потребуются для посещения торговых центров, библиотек и концертных организаций.