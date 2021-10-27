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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

«Гранд Па» отметил юбилей сказкой «Цветик-семицветик»

«Гранд Па» отметил юбилей сказкой «Цветик-семицветик»

культура

«Гранд Па» отметил юбилей сказкой «Цветик-семицветик»

Опубликовано

В этом году образцовый хореографический коллектив «Гранд Па» отмечает свое пятнадцатилетие.

22 октября на сцене ДК им. Маяковского ОХК «Гранд Па» показал свою юбилейную постановку — хореографическую сказку «Цветик-семицветик». Театральное действо началось с «Вальса цветов» П. И. Чайковского. А затем зрители увидели ряд новых хореографических зарисовок, оживавших на сцене с каждым лепестком, который отрывала от семицветика главная героиня сказки девочка Женя. Кстати, ее роль исполнила воспитанница «Гранд Па», солистка младшего состава Анна Куликова. Вокальное соло принадлежит Екатерине Иванковой. В сюжет органично вплелись светодиодное шоу «Симфония роз», красочный танец «Озорные карандаши», игровой номер «Потешки», композиция «Край родной»…

Всего в сказке были представлены 12 новых номеров. По итогам выступления, ОХК «Гранд Па» получил высший бал — аплодисменты зрителей. Остается добавить, что в качестве сценариста и режиссера выступили руководители «Гранд Па» Дарья и Александр Минкевич.

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