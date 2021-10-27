анонс номера
Читайте новый номер газеты «ПИК» от 27 октября
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 43-го выпуска «ПИКа».
Читайте в номере:
- Два падения за одни сутки. Дом-«муравейник» в очередной раз потряс Каменск громким ЧП. 22 и 23 октября здесь погибли девушка и мужчина после падения с высоты. По предварительной версии, эти два случая не связаны между собой »2-3, 7
- Подростки покатались до реанимации. Началось с того, что 13-летний внучек взял без спросу дедов «Хендай». /6-7
- Как поедут автобусы в карантин. Изменения в расписании пассажирского транспорта на период нерабочих дней. /3
- Зарплата во время карантина. Как должны оплачиваться нерабочие и выходные дни с 30 октября по 7 ноября. »9
- Бизнесу обещают поддержку из-за карантина. На поддержку пострадавшего от пандемии коронавируса бизнеса государство планирует потратить около 38,5 млрд руб. Публикуем обновление федерального законодательства, которое вступит в силу с 1 ноября текущего года. /4
- Чиновников одарили миллионами. Ростовская область получила из федерального бюджета 514,7 млн руб. «за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти». /4
- Нашли останки человека во дворе. На прошлой неделе каменчане во дворе собственного дома обнаружили останки человека, рядом лежала наплечная сумка с пачкой денег. /7
- Сколько платить за «ездить» и «жить». Четыре года назад каменчане начали платить налоги на имущество исходя из кадастровой стоимости, то есть приближенной к рыночной. Налоги на имущество со скидкой мы последний раз заплатим в следующем году (за текущий). Меж тем, принимая самые высокие ставки, депутаты и чиновники вели разговоры, чтобы пересмотреть их через пару-тройку лет. Правда, тех, кто обсуждал эту острую тему и давал обещания, давно освободили кресла. /8
- Заживо перекопанные. Жители Акатновки оказались в заложниках у правил содержания федеральных трасс, рекомендующих перекапывать съезды на грунтовые дороги. В перечень таких попала и их дорога. /14
- В хутор пойдет газ. Строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции «Гусев» начнется уже в этом году — разрешение на эти работы «Газпром распределение Ростов-на-Дону» получил на месяц раньше, чем планировалось. /15
- Саадат еще раз чемпионка мира. Каменчанка Саадат Далгатова стала чемпионкой мира по боксу среди военнослужащих. /16