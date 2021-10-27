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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 27 октября

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 27 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 27 октября

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 43-го выпуска «ПИКа».

Читайте в номере:

  • Два падения за одни сутки. Дом-«муравейник» в очередной раз потряс Каменск громким ЧП. 22 и 23 октября здесь погибли девушка и мужчина после падения с высоты. По предварительной версии, эти два случая не связаны между собой »2-3, 7
  • Подростки покатались до реанимации. Началось с того, что 13-летний внучек взял без спросу дедов «Хендай». /6-7
  • Как поедут автобусы в карантин. Изменения в расписании пассажирского транспорта на период нерабочих дней. /3
  • Зарплата во время карантина. Как должны оплачиваться нерабочие и выходные дни с 30 октября по 7 ноября. »9
  • Бизнесу обещают поддержку из-за карантина. На поддержку пострадавшего от пандемии коронавируса бизнеса государство планирует потратить около 38,5 млрд руб. Публикуем обновление федерального законодательства, которое вступит в силу с 1 ноября текущего года. /4
  • Чиновников одарили миллионами. Ростовская область получила из федерального бюджета 514,7 млн руб. «за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти». /4
  • Нашли останки человека во дворе. На прошлой неделе каменчане во дворе собственного дома обнаружили останки человека, рядом лежала наплечная сумка с пачкой денег. /7
  • Сколько платить за «ездить» и «жить». Четыре года назад каменчане начали платить налоги на имущество исходя из кадастровой стоимости, то есть приближенной к рыночной. Налоги на имущество со скидкой мы последний раз заплатим в следующем году (за текущий). Меж тем, принимая самые высокие ставки, депутаты и чиновники вели разговоры, чтобы пересмотреть их через пару-тройку лет. Правда, тех, кто обсуждал эту острую тему и давал обещания, давно освободили кресла. /8
  • Заживо перекопанные. Жители Акатновки оказались в заложниках у правил содержания федеральных трасс, рекомендующих перекапывать съезды на грунтовые дороги. В перечень таких попала и их дорога. /14
  • В хутор пойдет газ. Строительство газопровода-отвода и газораспределительной станции «Гусев» начнется уже в этом году — разрешение на эти работы «Газпром распределение Ростов-на-Дону» получил на месяц раньше, чем планировалось. /15
  • Саадат еще раз чемпионка мира. Каменчанка Саадат Далгатова стала чемпионкой мира по боксу среди военнослужащих. /16

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Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 27 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 27 октября

Автор: 27.10.2021
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