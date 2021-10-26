Директор «Каменского ПАТП» Геннадий Ермольченко рассказал, по какой причине произошел срыв графика работы автобуса до Лиховского.

Оказалось, утром в воскресенье, 24 октября, автобус № 115 выехал из Каменска, однако по дороге сломался, и водителю пришлось его транспортировать на ремонт в гараж. Другие автобусы в ПАТП на замену сломанного были, но водители многие отсутствовали — находятся на больничном.

Пассажирское сообщение между Каменском и мкр. Лиховским наладилось в понедельник, 25 октября. На маршрут как положено вышли два автобуса.

В целом же Г. Ермольченко назвал маршрут № 115 нерентабельным.

— В течение октября топливо подорожало почти на 5 руб. за 1 литр. Получается так: на какую сумму автобус заправляем, столько денег и выручаем. Маршрут № 115 при нынешнем расписании движения не окупает свое плановое задание. В ближайшее время мы будем его оптимизировать, — заявил он корреспонденту «ПИКа».