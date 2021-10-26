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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России утвердили новую форму сертификата о вакцинации

В России утвердили новую форму сертификата о вакцинации

здоровье

В России утвердили новую форму сертификата о вакцинации

Опубликовано

Документ будет формироваться автоматически в электронном виде на двух языках в течение  трех дней после вакцинации от коронавируса.

Новый сертификат утвержден российским Минздравом (соответствующий приказ опубликован 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации) и вводится в России с 8 ноября. В документе будут отражены данные о привитом, включая  дату рождения, пол, адрес места жительства, какой вакциной привился и т. д. А также сведения о ревакцинации, имеющиеся противопоказания и перенесенные заболевания. Место для QR-кода тоже предусмотрено. Сертификаты, полученные ранее, будут обновлены до 1 марта автоматически. Предусмотрен вариант получения бумажного сертификата.

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