Документ будет формироваться автоматически в электронном виде на двух языках в течение трех дней после вакцинации от коронавируса.

Новый сертификат утвержден российским Минздравом (соответствующий приказ опубликован 25 октября на официальном интернет-портале правовой информации) и вводится в России с 8 ноября. В документе будут отражены данные о привитом, включая дату рождения, пол, адрес места жительства, какой вакциной привился и т. д. А также сведения о ревакцинации, имеющиеся противопоказания и перенесенные заболевания. Место для QR-кода тоже предусмотрено. Сертификаты, полученные ранее, будут обновлены до 1 марта автоматически. Предусмотрен вариант получения бумажного сертификата.