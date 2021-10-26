15-летний водитель находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Авария произошла 25 октября около 22.00. Подростки 13 и 15 лет катались на автомобиле «Хендай», который младший взял у деда. За руль сел старший: мол, ездит лучше.

Ехали со стороны парка Победы по ул. Ворошилова в сторону дома. Как потом объяснили подростки, они торопились поставить машину, чтобы дедушка не заметил, что они взяли автомобиль. Разогнались за сотню, а в районе перекрестка ул. Ворошилова и ул. Сафонова девятиклассник не справился с управлением. Машина на скорости влетела в забор, а потом ударилась об угол частного дома. 15-летний водитель был на скорой доставлен в каменскую ЦГБ, сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации. Его друг отделался ушибом и ссадинами.