Энергоблок № 2 был запущен после ремонтных работ на тепломеханическом оборудовании 24 октября в 20.53, сообщает пресс-служба «Росэнергоатома».

Сейчас энергоблоки № 2, 3 и 4 Ростовской АЭС работают на номинальном уровне, а радиационный фон на этом объекте и прилегающей территории не превышает естественных фоновых значений.

Напомним, в ночь на 21 октября работа энергоблока № 2 Ростовской АЭС была приостановлена из-за утечки пара. Парение было зафиксировано из-за дефекта сварного шва на трубопроводе, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе.