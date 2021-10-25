На поддержку бизнеса государство планирует потратить около 38,5 млрд руб.

Правительство подготовило первый проект постановления о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса после введения нерабочих дней. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад. Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Сумма гранта будет рассчитана исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам», — пояснил глава правительства.

Он уточнил, что гранты смогут получить малые и средние предприятия, а также социально ориентированные НКО из пострадавших отраслей: это сферы гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, спорта, бытовых услуг, культуры, развлечений и других.

Заявки на поддержку подавать с 1 ноября и в течение полутора месяцев.

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции по ссылке.