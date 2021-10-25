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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Пострадавшему бизнесу выделят гранты на зарплаты

Бизнесу отсрочили на три месяца уплату страховых взносов

бизнес

Пострадавшему бизнесу выделят гранты на зарплаты

Михаил Мишустин.

Пострадавшему бизнесу выделят гранты на зарплаты

Опубликовано

На поддержку бизнеса государство планирует потратить около 38,5 млрд руб.

Правительство подготовило первый проект постановления о поддержке пострадавшего от пандемии бизнеса после введения нерабочих дней. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы должны помочь не только сохранить рабочие места, но и дать возможность быстро восстановить обороты после того, как новая волна пойдет на спад. Проект первого постановления уже подготовлен. Он предполагает выделение единовременной выплаты в виде гранта. Сумма гранта будет рассчитана исходя из одного минимального размера оплаты труда на каждого занятого и позволит в том числе обеспечить выплату заработных плат сотрудникам», — пояснил глава правительства.

Он уточнил, что гранты смогут получить малые и средние предприятия, а также социально ориентированные НКО из пострадавших отраслей: это сферы гостиничного бизнеса, общепита, дополнительного образования, спорта, бытовых услуг, культуры, развлечений и других.

Заявки на поддержку подавать с 1 ноября и в течение полутора месяцев. 

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции по ссылке.

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