Президент Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Во-первых, в ковидные госпитали регионов за счет федерального бюджета должны быть закуплены и отправлены в регионы дорогостоящие лекарства от COVID-19. Во-вторых, обязателен ежедневный мониторинг наличия необходимых препаратов и медицинского кислорода. В-третьих, в города и районы с высокой заболеваемостью направят силы Минобороны и МЧС. Также будет кратно увеличено тестирование на ковид для раннего выявления носителей коронавируса.

Особое внимание глава государства уделил наращиванию темпов вакцинации. В частности, В. Путин поручил обеспечить россиян, которые сделали прививку от COVID-19, двумя дополнительными выходными, следует из документа.

Невакцинированных лиц старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями рекомендовано отправить на самоизоляцию и удаленную работу соответственно.

Тех же, у кого есть подозрение на коронавирус, а также лиц, контактировавших с ними или с официально заразившимися вирусом, будут отправлять на самоизоляцию и давать больничные.

Властям регионов поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции среди населения. Запрет на развлечения и работу общепита с 23.00 до 6.00 распространится на всю страну.