Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На вакцинацию от COVID-19 работающим россиянам дали два выходных дня

На вакцинацию от COVID-19 работающим россиянам дали два выходных дня

здоровье

На вакцинацию от COVID-19 работающим россиянам дали два выходных дня

Опубликовано

Президент Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

Во-первых, в ковидные госпитали регионов за счет федерального бюджета должны быть закуплены и отправлены в регионы дорогостоящие лекарства от COVID-19. Во-вторых, обязателен ежедневный мониторинг наличия необходимых препаратов и медицинского кислорода. В-третьих, в города и районы с высокой заболеваемостью направят силы Минобороны и МЧС. Также будет кратно увеличено тестирование на ковид для раннего выявления носителей коронавируса.   

Особое внимание глава государства уделил наращиванию темпов вакцинации. В частности, В. Путин поручил обеспечить россиян, которые сделали прививку от COVID-19, двумя дополнительными выходными, следует из документа.

Невакцинированных лиц старше 60 лет, а также людей с хроническими заболеваниями рекомендовано отправить на самоизоляцию и удаленную работу соответственно. 

Тех же, у кого есть подозрение на коронавирус, а также лиц, контактировавших с ними или с официально заразившимися вирусом, будут отправлять на самоизоляцию и давать больничные.

Властям регионов поручено усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции среди населения. Запрет на развлечения и работу общепита с 23.00 до 6.00 распространится на всю страну.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 20 октября

анонс номера

Читайте новый номер газеты «ПИК» от 20 октября

Автор: 20.10.2021
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске за сутки двое человек погибли после падения с высоты

происшествия

В Каменске за сутки двое человек погибли после падения с высоты

В Каменске во дворе частного дома обнаружили останки человека

происшествия

В Каменске во дворе частного дома обнаружили останки человека

Без сертификатов, справок и ПЦР-тестов на Дону никуда не пустят

власть

В Ростовской области вводят дополнительные коронавирусные ограничения

Зимнее расписание автобусов в Каменске сдвинулось по срокам

общество

Приболевшую хуторянку доставил в больницу рейсовый автобус

В каменских школах останется только первая смена

образование

Осенние каникулы в каменских школах будут длиться две недели

Реклама
Вверх