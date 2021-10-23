Первая трагедия произошла вечером 22 октября во дворе девятиэтажного дома, известного как «муравейник».

По словам очевидцев, вечером, незадолго до происшествия, девушка и ее сожитель шумели в квартире на пятом этаже дома по ул. Ворошилова, 143/3. Соседи говорят, что даже вызывали полицию, чтобы утихомирить молодежь. А около 21.00 часа жильцы обнаружили эту девушку под окнами дома. Предположительно, она выпала из окна пятого этажа. Приехавшие на место происшествия медики констатировали смерть. Из официальных лиц эту информацию подтвердил на данный момент только начальник каменского ГО и ЧС Юрий Плотников. По факту произошедшего следственный комитет проводит проверку.

«ПИКу» известно, что погибшей девушке было 18 лет, она неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей, до совершеннолетия стояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Буквально на следующее утро, около десяти утра 23 октября, трагедия произошла в этом же доме, только в другом корпусе — пятом. Под окнами дома было обнаружено тело мужчины. Прибывшие на место медики «скорой» констатировали смерть и множественные переломы у погибшего. Предполагается, мужчина 1983 года рождения упал с крыши.

Правоохранительные органы проводят следствие, в том числе проверяют связь между двумя происшествиями.