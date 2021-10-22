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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Заболеваемость ковидом на Дону продолжает бить антирекорды

Заболеваемость ковидом на Дону продолжает бить антирекорды

здоровье

Заболеваемость ковидом на Дону продолжает бить антирекорды

Заболеваемость ковидом на Дону продолжает бить антирекорды

Опубликовано

Ежедневное количество заболевших приблизилось к 600. Коечный фонд практически загружен. 

По данным Роспотребнадзора на 22 октября, за сутки в регионе ковид подтвердился у 592 человек. Общее число заболевших составило 150 578 человек. Напомним, ранее наибольшее количество заболевших отмечалось 19 октября – 587 человек. Коэффициент распространения инфекции — 1,08. Новые инфицированные – из 55 донских городов и районов. В списках умерших – рекородные 36 пациентов с COVID-19: 18 женщин в возрасте от 55 до 96 лет и 18 мужчин – от 42 до 83 лет.    

22 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 с 15 по 22 октября в 14 регионах страны, передает РИА Новости. В их число вошла и Ростовская область.

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