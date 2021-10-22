Ежедневное количество заболевших приблизилось к 600. Коечный фонд практически загружен.

По данным Роспотребнадзора на 22 октября, за сутки в регионе ковид подтвердился у 592 человек. Общее число заболевших составило 150 578 человек. Напомним, ранее наибольшее количество заболевших отмечалось 19 октября – 587 человек. Коэффициент распространения инфекции — 1,08. Новые инфицированные – из 55 донских городов и районов. В списках умерших – рекородные 36 пациентов с COVID-19: 18 женщин в возрасте от 55 до 96 лет и 18 мужчин – от 42 до 83 лет.

22 октября вице-премьер Татьяна Голикова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 с 15 по 22 октября в 14 регионах страны, передает РИА Новости. В их число вошла и Ростовская область.

